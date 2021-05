BNP Paribas Real Estate IM (REIM) dévoile la nouvelle gouvernance des activités Investissement et AM

BNP Paribas Real Estate IM (REIM) dévoile la nouvelle gouvernance des activités Investissement et AM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) dévoile la nouvelle gouvernance des activités Investissement et Asset Management. Placée sous la responsabilité de Sigrid Duhamel, Global Chief Investment Officer (CIO), cette organisation vient renforcer la stratégie européenne de la plateforme. Un projet à la hauteur des ambitions de l'entreprise, qui vise plus de 3 milliards d'euros de transactions sur l'ensemble du marché européen dans des classes d'actifs diversifiées en 2021.

Une gouvernance structurée pour soutenir le développement des activités paneuropéennes

Dirigée par Sigrid Duhamel, cette nouvelle gouvernance s'appuie notamment sur les implantations locales, à savoir :

-Isabella Chacón Troidl (CIO BNP Paribas REIM Allemagne) couvre l'Allemagne, l'Europe centrale, l'Autriche, les pays nordiques et dorénavant également les Pays-Bas. Elle coordonne aussi l'Asset Management au niveau paneuropéen.

-Guillaume Delattre (CIO BNP Paribas REIM France) étend ses responsabilités au-delà de la France à la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et le Portugal. Il coordonne également les initiatives Property Management au niveau paneuropéen.

-Vincenzo Nocerino (CIO BNP Paribas REIM Italie) qui, au-delà de l'Italie, soutient les activités de transaction au Royaume-Uni et les investissements paneuropéens aux côtés de Sigrid Duhamel.

Cette organisation est aussi renforcée par l'arrivée d'un coordinateur européen basé à Madrid, David Trujillo, qui a rejoint les équipes en janvier 2021.