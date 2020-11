BNP Paribas Real Estate : "Gold" !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate a obtenu la mention "Gold" avec une note de 72/100 pour sa stratégie RSE, de la part de la plateforme de notation RSE EcoVadis. Ce score permet à BNP Paribas Real Estate de se classer parmi les 2% des entreprises les mieux notées du secteur de l'immobilier...

Ce résultat repose sur une méthodologie qui analyse et note la performance des politiques de responsabilité sociale des entreprises et la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans leurs activités. Elle évalue les entreprises selon quatre thématiques : l'environnement, le social et les droits de l'Homme, l'éthique et les achats responsables. La stratégie RSE de BNP Paribas Real Estate a été évaluée dans chacun de ces quatre domaines à travers ses politiques, ses actions et ses résultats.

Avec le score de 72/100, BNP Paribas Real Estate marque une progression de 8 points par rapport à 2019, ce qui lui permet une nouvelle fois d'être récompensée de la mention "Gold".

Cette évaluation a pour objectif de réduire les risques en matière de RSE et d'encourager BNP Paribas Real Estate à adopter une démarche responsable sur l'intégralité de ses activités. Elle montre que BNP Paribas Real Estate continue de progresser année après année, à travers le déploiement d'actions structurantes telles que le lancement de la charte Achats Responsable (fin 2019) et de la politique Biodiversité (2020), qui ont pour objectifs de contribuer au développement d'une chaîne d'approvisionnement et d'une ville durables, et d'intégrer la biodiversité au sein de toutes les activités de l'entreprise.

Catherine Papillon, Directrice Développement Durable et RSE de BNP Paribas Real Estate commente : "Nous sommes très heureux de recevoir cette année encore la mention "Gold" d'EcoVadis. Cela récompense nos actions mises en marche cette année et nous encourage à aller toujours plus loin dans notre implication à créer une ville plus durable. Nos parties prenantes attendent un engagement fort de notre part et ce résultat en est la preuve."

Créée en 2007, EcoVadis est une plateforme de notation RSE française qui évalue la durabilité des entreprises. En plus de 10 ans, elle a créé un réseau mondial de plus de 65.000 entreprises notées par une équipe d'experts...