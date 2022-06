BNP Paribas Real Estate et Arval renforcent leurs synergies en faveur de la mobilité durable

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate renforce sa politique mobilité avec pour ambition de réduire l'empreinte environnementale liée aux déplacements de ses équipes, tout en répondant à leurs nouvelles attentes en matière de mobilité. Cette démarche va au-delà de la simple gestion du parc de véhicules de fonction ou des voyages d'affaires. Elle prend aussi en compte les déplacements des collaborateurs, y compris leurs trajets domicile-travail.

S'appuyant sur le modèle intégré du groupe, BNP Paribas Real Estate a fait appel à Arval, expert du marché de la LLD, qui au travers de son plan stratégique Arval Beyond, a pour ambition de devenir leader de la mobilité durable. Arval accompagne les entreprises à la recherche de solutions de mobilité alternatives (autopartage, vélopartage, vélo en LLD, trottinettes, etc.) pour tous les collaborateurs.

"BNP Paribas Real Estate a souhaité définir une politique mobilité s'appuyant sur des solutions innovantes et durables. Cela traduit sa volonté de proposer un immobilier durable c'est-à-dire bas carbone, résilient, inclusif et source de bien-être" détaille Catherine Papillon, Directrice Développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. "Prendre en compte la mobilité dans la conception et la gestion des bâtiments est l'un des enjeux de la ville de demain et il nous appartient, en tant que leader immobilier, d'accompagner nos clients dans cette démarche favorable à la réduction de leur empreinte environnementale. Le hub de moblité aménagé à Métal 57 est également un démonstrateur des solutions proposées avec Arval par BNP Paribas Real Estate à nos clients à la recherche de services de mobilité durable".