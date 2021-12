(Boursier.com) — Acteur déjà engagé, BNP Paribas Real Estate a signé la Charte d'engagements en faveur de la parité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises et les organisations du secteur immobilier, portée par le Cercle des Femmes de l'Immobilier.

Cette charte a été rédigée suite à la publication en octobre dernier du livre blanc en faveur de la parité dans le secteur immobilier co-rédigé à la suite d'entretiens de nombreux acteurs de l'immobilier par Christel Zordan, Alexandra Emery, Béatrice Dessaints, Caroline Paboujdan-Deslandes, Laetitia George et Stéphanie Bensimon, présidente du Cercle des Femmes de l'Immobilier et dirigeante de l'activité Real Estate d'Ardian. L'objectif est de répondre aux principaux défis identifiés dans le livre blanc et lors des entretiens, notamment de développer la mixité dès l'embauche de nouveaux salariés, de recruter et fidéliser des talents féminins et masculins, de les former et de les accompagner tout au long de leur carrière, et donc garantir la réalité de l'égalité Hommes-Femmes aux postes stratégiques de l'entreprise.

En signant cette charte, BNP Paribas Real Estate, s'engage à respecter les 4 objectifs suivants :

-Avoir un reporting des objectifs et des résultats en matière de "Performance Parité" qui soit présenté régulièrement en Directoire, de sorte que le sujet de la parité soit au coeur de la gouvernance de BNP Paribas Real Estate ;

-Garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, à poste et responsabilités égales, en réduisant l'écart à moins de 10% en 2023 pour atteindre l'égalité salariale en 2025 ;

-Atteindre 30% de femmes d'ici 2027 et 40% d'ici 2030 dans les différents COMEX et CODIR ;

-Favoriser la prise de parole des femmes de BNP Paribas Real Estate et refuser d'intervenir sur un panel de 3 intervenants ou plus si aucune femme n'est présente.

L'entreprise devra également s'engager à respecter 6 des 15 objectifs complémentaires listés dans la charte parmi les thématiques suivantes : parité Hommes-Femmes, formation et mentoring, équilibre vie privée, recrutement et promotion des talents, égalité salariale et transparence et enfin la visibilité.

La charte a été signée par une centaine de sociétés du secteur pour une durée de 4 ans renouvelables. Afin de s'assurer que les objectifs soient bien respectés, un comité diversifié appelé l'Observatoire Charte Parité en immobilier sera chargé de suivre les indicateurs mesurables de la charte et revoir ses objectifs au fil du temps afin de rester en ligne avec ses ambitions initiales ainsi que de veiller à la bonne exécution de la charte.

"Cette signature s'inscrit dans la continuité de nos actions en faveur de la parité et de l'égalité professionnelle et vient renforcer nos engagements en la matière. En effet, au sein de BNP Paribas Real Estate, nous avons aujourd'hui une répartition globale de femmes de 48% au sein de l'entreprise. Notre directoire est composé à 60% d'hommes et 40% de femmes et nous avons pour ambition d'atteindre les 50-50 de parité d'ici 2025" explique Bertrand Sannier, Directeur des Ressources Humaines chez BNP Paribas Real Estate.