BNP Paribas Immobilier Promotion : actif à la Défense

(Boursier.com) — Conçu par l'agence d'architecture A. Bechu & Associés et réalisé par les équipes de BNP Paribas Immobilier Promotion, INSPIRE propose 22.300 m(2) de bureaux, services et commerces au pied du boulevard circulaire, dans le quartier Bellini à Puteaux.

La conception de cet immeuble est entièrement tournée vers le bien-être des utilisateurs et met à leur disposition des espaces valorisants et végétalisés, des lieux de convivialité et de larges escaliers ouverts sur un atrium toute hauteur baigné de lumière. Un restaurant d'entreprise en duplex parfait d'un jardin et d'une terrasse extérieure végétalisée complètent cette offre de services.

Dans le lobby, imaginé pour travailler autrement, les occupants pourront bénéficier également d'une offre de snacking, d'un Juice Bar et d'un fitness.

En toiture, un rooftop développe un parcours végétalisé de 2.500 m(2) dont un espace de 1.500 m(2) connecté. Un lieu de travail atypique, à ciel ouvert, pour les utilisateurs de l'immeuble !