(Boursier.com) — BNP Paribas Immobilier dévoile son nouveau projet LE 1930, "qui aspire à renouer avec un quotidien plus serein, connecté à la nature autant qu'aux transports". Cet ensemble résidentiel de deux bâtiments de trois et quatre étages se situe entre l'Avenue Foch et la rue Raymond Louviot à Neuilly-Plaisance. La livraison est prévue au 2ème trimestre 2024.

"La résidence reprendra les codes de l'architecture classique mais aussi certains traits des années 30. Les architectes de l'agence A26 BLM et Girat Architectes signent LE 1930, dans un art de vivre retrouvé, qui remet l'élégance du style Art déco à l'avant-scène urbaine" commente l'établissement.

"140 logements sont déclinés du studio au 5 pièces ouverts sur un coeur d'îlot, qui profitent d'une exposition optimale et d'une luminosité appréciable. Dotés de balcons, terrasses en attiques ou jardins pour le rez-de-chaussée, les deux immeubles profiteront également d'un jardin commun et un mail piéton planté".