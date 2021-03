BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises lance, en partenariat avec Sapiendo, le nouveau service "Ma Retraite en Mieux"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises lance, en partenariat avec Sapiendo, le nouveau service "Ma Retraite en Mieux" : un parcours digital innovant permettant aux salariés de bien préparer leur avenir en simulant leur retraite personnelle de base ainsi que leurs futurs revenus, notamment grâce à l'épargne entreprise.

En ligne avec l'ambition de la loi Pacte en matière d'accompagnement des épargnants, ce service à haute valeur ajoutée est désormais disponible à l'ensemble des 1,2 million de salariés affiliés aux dispositifs d'épargne salariale et de retraite collective gérés par BNP Paribas E&RE.

Une version plus étendue de ce service est également proposée aux salariés seniors des grandes Entreprises clientes de BNP Paribas E&RE. Ma Retraite en Mieux leur permettra de calculer leurs droits à partir de leur Relevé Individuel de Situation (RIS), de vérifier d'éventuelles anomalies dans leur parcours de carrière et d'accéder à une bibliothèque de courriers personnalisables, destinés à faciliter leurs démarches de régularisation. Un bilan 100% digital leur permettra d'optimiser leur date de départ en retraite avec un calcul précis de leurs droits.

Christian Borsoni, directeur de BNP Paribas E&RE, annonce : "Ma Retraite en Mieux est le fruit d'un partenariat avec Sapiendo, la fintech spécialisée sur la retraite, et marque la forte ambition de BNP Paribas E&RE dans ce domaine. Avec la loi PACTE et la convergence des produits de retraite collective, il est devenu incontournable de déployer nos services sur l'ensemble des dispositifs et de permettre aux salariés de mieux appréhender leur épargne."

Cécile Besse Advani, directrice de la stratégie et du développement, commente : "Après le lancement réussi de la plateforme unique pour les entreprises, l'agrégation des dispositifs collectifs des salariés, Ma Retraite en Mieux constitue une nouvelle étape dans la transformation digitale de BNP Paribas E&RE et l'accompagnement des épargnants."

Désormais les 26.000 entreprises clientes de BNP Paribas E&RE pourront, grâce à Ma Retraite en Mieuxet l'ensemble des autres services digitaux et pédagogiques mis à leur disposition, mieux accompagner leurs salariés dans leur épargne et l'anticipation de leur retraite...