BNP Paribas Diversipierre : des résultats records

(Boursier.com) — L'année 2019 a été marquée par des résultats records pour BNP Paribas Diversipierre, l'un des poids lourds du marché des OPCI grand public avec une capitalisation proche de 2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2019, la performance annuelle à dividendes réinvestis s'élève à 8,87%, soit l'une des meilleures du marché.

Sur une période de 5 ans, la performance annualisée de BNP Paribas Diversipierre affiche un taux de 5,59%, tandis que la moyenne du marché se situe à 3,75%, ce qui permet à l'OPCI géré par BNP Paribas REIM France de se hisser à la première place.

2019 a été également une année dynamique en terme de collecte, puisque le fonds d'investissement accessible en France et également au Luxembourg a engrangé près de 500 millions d'euros de souscription nettes soit une augmentation de 86% par rapport à 2018. A l'échelle du marché des OPCI grand public (18 fonds), BNP Paribas Diversipierre atteint ainsi une part de marché de 19,2%. Cet intérêt marqué des particuliers pour les organismes de placement collectif immobilier s'est confirmé de façon générale avec 2,8 milliards de collecte nette l'année dernière pour l'ensemble du marché.

Lancé en avril 2014, BNP Paribas Diversipierre poursuit avec succès depuis plusieurs années l'européanisation de son portefeuille, comme le montre la part croissante de ses investissements réalisés en dehors de l'Hexagone, dont la valorisation représente désormais 39% de l'ensemble de son patrimoine à fin d'année 2019 (versus 20% en 2017). Plusieurs acquisitions européennes emblématiques ont ainsi été réalisées au cours de l'année, représentant un volume d'investissement global de plus de 500 millions d'euros.

Parmi elles, la signature de "Deichtor Office Center", immeuble de bureau iconique de la ville d'Hambourg, la prise de participation dans un ensemble commercial situé dans le sud du Portugal et géré par l'opérateur commercial Frey, ou encore l'actif de bureau irlandais "The One Building", localisé en plein centre-ville de Dublin.

Cette stratégie d'investissement dynamique s'accompagne d'une volonté de cibler des immeubles offrant d'importants leviers de création de valeur, à travers l'acquisition d'actifs à haut potentiel, tels que le prestigieux "51-53 Boulevard Haussmann" à Paris, également acquis en 2019, qui fera l'objet d'une opération de redéveloppement ambitieuse.

Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management de BNP Paribas REIM France, commente : "Pour 2020, nous souhaitons renforcer le caractère pleinement européen du fonds à travers la diversification géographique de son patrimoine, en intégrant à son portefeuille de nouveaux marchés immobiliers tels que l'Espagne et les Pays-Bas, tout en renforçant également la diversification sectorielle des actifs détenus par le fonds. L'approche environnementale de BNP Paribas Diversipierre sera également consolidée, s'inscrivant parfaitement dans la stratégie ESG conduite par BNP Paribas REIM."

Plusieurs fois primés, BNP Paribas Diversipierre affiche un positionnement diversifié tant en terme de secteurs qu'en matière de typologie d'actifs, tout en allouant une part significative de ses actifs à des produits financiers liés au marché de l'immobilier (actions de foncières cotées, ...).