BNP Paribas Développement rejoint Extens au capital de Must Informatique

(Boursier.com) — Fondée en 1997, Must Informatique est une société éditrice d'un ERP de gestion et de pilotage à destination des Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) et des Prestataires de Service et de Distribution de Matériel) (PSDM). La société, dont le siège est basé à Couzeix (Haute-Vienne), compte près de 80 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 6 millions d'euros.

Accompagnée depuis 2017 par Extens, le fond sectoriel spécialisé dans les éditeurs de logiciels, Must Informatique ambitionne de poursuivre son développement en France en renforçant encore sa position de leader incontesté sur le marché des solutions de gestion pour la filière PSAD / PSDM.

Sur la base d'une technologie flexible, Must Informatique compte environ 1.100 clients, représentant près de 9.000 licences, sur un spectre très large constitué de TPE/PME, de grands groupes et de franchisés. Must Informatique démontre sa capacité à accompagner la croissance de ses clients sur le long terme via un palmarès d'utilisateurs enviable comprenant des acteurs de premier plan du secteur tels que Isis Médical (réseau principal et réseaux secondaires), Air Liquide ou encore SOS Oxygène (réseau principal et réseaux secondaires).

Fort de l'expertise opérationnelle de ses équipes et de l'expérience de son dirigeant, Must Informatique occupe la première place sur chacun des segments de la filière PSAD, disposant de 40% de parts de marché dans l'Assistance Respiratoire, 20 à 30% dans la PNI, 40% dans le Maintien à Domicile et 20 à 30% dans l'Orthopédie. Ce leadership est conforté par l'avance technique et fonctionnelle des solutions de l'entreprise via des évolutions et améliorations règlementaires (dernières évolutions de la carte SESAM-Vitale) ou techniques (tableaux de bords, CRM...).

Must Informatique a entamé, dans le cadre de sa démarche constante d'innovation et de développement, une refonte de son socle applicatif pour maintenir son avance technologique et fonctionnelle.

L'entrée de BNP Paribas Développement au capital et le réinvestissement d'Extens permettront de financer cette dynamique et de consolider l'offre produit. À l'occasion de cette opération, conduite par DDA & Company, Extens réalise un multiple supérieur à 3x et un TRI de 40%.

Éric Boursier, Directeur Général de Must Informatique, commente : "L'opération qui vient d'avoir lieu renforce l'assise de la structure et confirme l'opportunité pour l'entreprise et ses collaborateurs de s'inscrire durablement en tant qu'acteur majeur sur un secteur clé de la stratégie nationale de santé."