BNP Paribas Cardif choisit CGI

(Boursier.com) — CGI et BNP Paribas Cardif, leader mondial des partenariats en bancassurance et en assurance emprunteur, ont conclu un nouvel accord portant sur l'accompagnement de l'assureur dans l'implémentation de la norme internationale IFRS 17.

Avec l'appui de ses équipes françaises, CGI interviendra en tant que consultant et intégrateur auprès de BNP Paribas Cardif, qu'il assistera dans la mise en conformité à IFRS 17 sur une période de 21 mois d'ici l'entrée en vigueur de la norme le 1er janvier 2022.

Émise par l'International Accounting Standards Board, la norme IFRS 17 redéfinit la façon dont les assureurs déterminent les passifs et les marges issues des contrats d'assurance.

Cette nouvelle norme va modifier en profondeur les processus de modélisation actuarielle, de clôture et de comptabilisation, ainsi que les systèmes d'information. L'application du référentiel IFRS est exigée dans plus de 100 pays et autorisée dans de nombreux autres. Les travaux d'analyse d'impacts et de mise en conformité sont en cours et les assureurs concernés évaluent les différentes options et exigences de mise en oeuvre dans la perspective de la date butoir du 1er janvier 2022 qui se rapproche.

CGI, leader mondial du conseil et des services IT 'end to end', a signé en 2018 un partenariat avec Moody's Analytics, fournisseur mondial de solutions logicielles répondant à des besoins de conformité réglementaire, afin d'accompagner les compagnies d'assurance dans la mise en oeuvre de la solution RiskIntegrityTM for IFRS 17 de Moody's Analytics. Le partenariat entre CGI et Moody's Analytics, combiné aux compétences en matière de conseil et d'intégration de CGI, ont été des facteurs clés dans la conclusion de cet accord. S'appuyant sur une méthodologie innovante et globale et avec la collaboration des équipes de l'Actuariat, de la Finance et l'Informatique de BNP Paribas Cardif, CGI mettra en oeuvre et déploiera la solution RiskIntergrity for IFRS 17 au sein de la compagnie.