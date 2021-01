BNP Paribas AM obtient le label ISR pour 11 de ses fonds

BNP Paribas AM obtient le label ISR pour 11 de ses fonds









(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management obtient le label ISR pour 11 de ses fonds et 5 renouvellements de labellisation. Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l'audit réalisé par Ernst & Young France.

Au total, BNPP AM dispose désormais de 52 fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d'euros, confirmant sa place de premier acteur du marché en terme d'actifs sous gestion en France.

Alors que le marché de l'ISR est en pleine expansion avec des investisseurs de plus en plus désireux de prendre davantage en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, BNPP AM poursuit la labellisation de ses gammes et obtient le label ISR pour 6 nouveaux fonds actions et 5 ETF supplémentaires. Cet engagement s'inscrit dans la stratégie Global Sustainability de BNPP AM et son objectif d'obtenir le label ISR pour la majorité des fonds de sa gamme Durable+ commercialisés en France.

Béatrice Verger, responsable du développement ISR de BNPP AM, commente : "En 2020 en France, le nombre de fonds labellisés ISR a presque doublé (618 contre 365 fin 2019), témoignant de l'engouement général pour ces investissements qui permettent de concilier performance financière et développement durable. Les épargnants, de plus en plus sensibles aux labels, peuvent désormais également inclure un fond ISR dans leur assurance vie. L'appétit pour la finance durable est bien réel."

11 nouvelles labellisations obtenues :

6 fonds actions :

-BNP Paribas Actions Monde

-BNP Paribas Actions PME ETI

-BNP Paribas Actions Patrimoine Responsable

-BNP Paribas Immobilier Responsable

-BNP Paribas Développement Humain

-BNP Paribas Funds Human Development

Et 5 ETF de la gamme BNP Paribas Easy :

-BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% capped UCITS ETF

-BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% capped UCITS ETF

-BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF

-BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF

-BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF

BNPP AM a également obtenu le renouvellement du label ISR pour 5 fonds de la gamme Multipar, proposés par BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises dans le cadre de l'épargne salariale :

-Multipar Monétaire Socialement Responsable

-Multipar Actions Socialement Responsable

-Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable

-Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable

-Multipar Equilibre Socialement Responsable.