BNP Paribas AM : obtention du label ISR pour 7 fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte où les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux et souhaitent donner du sens à leur épargne, BNP Paribas Asset Management poursuit la labellisation de ses gammes et obtient à nouveau le label ISR pour sept fonds dont 3 ETF et 4 fonds factoriels.

BNPP AM dispose désormais de 41 fonds labellisés ISR pour un encours de 30 Milliards d'Euros.

Cela s'inscrit dans la stratégie Globale Sustainability de BNPP AM et son objectif d'obtenir le label ISR pour la majorité de ses fonds ISR (Investissement Socialement Responsable).