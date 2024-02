BNP Paribas AM lance le deuxième millésime de son fonds de Private Equity

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management annonce le lancement de BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2 SLP ("Agility 2"), un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il s'agit du deuxième millésime en stratégie de co-investissement Private Equity en Europe de BNPP AM, après le déploiement complet de BNPP Agility Fund, un fonds de co-investissement de 739 millions d'euros levé en 2020 et 2021.

Agility 2 vise à constituer un portefeuille résilient et diversifié de 30 à 50 investissements minoritaires en Europe. Les investissements se feront sous forme de co-investissements, d'opérations de GP-Led ou de Flex-Equity, d'une taille comprise entre 10 et 50 millions d'euros.

Agility 2 sera géré par une équipe expérimentée de 15 professionnels de l'investissement basés à Paris, Bruxelles et Madrid et justifiant de 15 ans de track-record en matière d'analyse et de sélection d'opportunités d'investissement. L'équipe s'appuiera sur la plateforme de sélection de fonds de Private Assets et son réseau de 170 GPs et 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion (y compris en advisory) afin de générer des opportunités de co-investissements auprès des meilleurs fonds Européens de Private Equity.

Agility 2 vise une taille cible de de 700 à 900 millions d'euros et bénéficiera d'un investissement initial de 300 millions d'euros de la part du Groupe BNP Paribas. Agility 2 est un fonds classé article 8 selon la règlementation européenne SFDR.

Lionel Gomez et Damien Fournier, co-responsables de l'équipe Private Equity de BNPP AM, expliquent : "Agility 2 s'appuie sur le succès du premier millésime. Il bénéficiera de capacités d'origination accrues grâce à la plateforme de sélection de fonds de BNPP AM Private Assets et de capacités ESG renforcées avec le soutien du Sustainability Center de BNPP AM. Ce nouveau millésime est une excellente opportunité de démontrer notre capacité à cibler les meilleurs investissements en termes de risque / rendement grâce à la diversification et à notre stratégie active de construction de portefeuille."

Agility 2 sera géré par BNPP AM Private Assets, pôle d'investissement spécialisé créé début 2023. BNPP AM Private Assets réunit l'ensemble des expertises en gestion privée du Groupe BNP Paribas et dispose de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et conseil.