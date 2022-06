BNP Paribas AM et Matter annoncent le lancement de "SDG Fundamentals"

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management et Matter, une fintech danoise spécialisée dans les données et l'analyse ESG, annoncent le lancement de "SDG Fundamentals". Cette solution innovante permet aux investisseurs d'analyser dans quelle mesure les revenus des entreprises [1] sont alignés sur les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ("ODD").

Adoptés en 2015 lors de la COP 21, les ODD ont été définis comme une feuille de route universelle pour parvenir à un avenir durable et inclusif d'ici 2030. Dès lors, le secteur de la gestion d'actifs a réalisé des progrès significatifs dans le développement de solutions pour aider à relever certains des défis mondiaux formulés par les ODD, en utilisant les leviers que constituent l'allocation de leur capital ainsi que leur influence sur les entreprises par le vote et l'engagement. Favoriser les investissements répondant à ces 17 objectifs prioritaires pourrait potentiellement créer pour les investisseurs des opportunités d'une valeur d'environ 12 000 milliards de dollars et générer 380 millions d'emplois par an d'ici 2030 [2]. Pourtant, un écart de financement important demeure entre les investissements actuels dans les entreprises alignées sur les ODD et les flux de capitaux nécessaires pour atteindre les objectifs des Nations Unies à horizon 2030.

La solution "SDG Fundamentals", développée par BNPP AM et Matter, peut contribuer à combler cet écart. Elle fournit aux investisseurs un cadre, pour comprendre dans quelle mesure les différentes sources de revenus générés par une entreprise sont alignés sur - ou a contrario vont à l'encontre de - un ou plusieurs ODD et leur sous-objectifs à horizon 2030.

"SDG Fundamentals" se base sur une taxonomie propriétaire des activités économiques impactant les 17 ODD et leurs sous-objectifs,elle-même fondée sur une lecture stricte des métadonnées statistiques des indicateurs sous-tendant les ODD élaborées par UNStats [3] et utilise l'une des bases de données les plus granulaires du marché pour analyser la répartition des revenus des entreprises.

Les données utilisées par "SDG Fundamentals" couvrent ainsi plus de 50 000 émetteurs, et fournissent des analyses sans équivalent sur leur degré d'alignement sur les ODD à partir d'une étude détaillée de leurs produits et services.

Cette solution innovante aide ainsi les investisseurs à enrichir leur recherche ESG de plusieurs façons :

-dans l'identification de l'exposition des émetteurs aux thématiques durables porteuses, pour éclairer leurs décisions d'investissement ;

-dans une éventuelle classification des investissements durables conformément à la définition des réglementations SFDR [4] et MiFID II [5] ;

-en matière d'engagement actionnarial et de politiques d'exclusion, en aidant les investisseurs à identifier les revenus des entreprises non alignés sur des thèmes durables ;

-dans la construction de portefeuille et le reporting de fonds thématiques et à impact.

La solution "SDG Fundamentals" sera prochainement disponible sur le marché via Matter.

Berenice Lasfargues, Sustainability Integration Lead chez BNPP AM, commente : "Comprendre dans quelle mesure les revenus des entreprises sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable, et par extension peuvent potentiellement contribuer à avancer les priorités du développement durable dans l'économie réelle, est le prochain défi de l'analyse ESG. Même si ce défi continue d'être alimenté aujourd'hui par le manque de données accessibles, granulaires et standardisées côté émetteur, notre travail méthodologique avec Matter contribue à surmonter cet obstacle et à participer au mouvement global de l'industrie de la gestion d'actifs vers une plus grande transparence et rigueur en terme de données ESG."

Lise Pretorius, Head of Sustainability Analysis chez Matter, commente : "Chez Matter, nous offrons une variété d'analyses sur la durabilité des entreprises cotées en bourse, en utilisant à la fois l'expertise interne et les connaissances du monde universitaire, des groupes de réflexion et d'autres parties-prenantes externes pour obtenir une vision à 360 degrés de la performance extra-financière des entreprises. La collaboration avec BNPP AM s'inscrit dans le prolongement de cet engagement et le partenariat noué pour développer " SDG Fundamentals " a été une opportunité unique de travailler avec un gérant d'actifs de premier plan, qui combine une expertise approfondie du marché, un véritable engagement ainsi qu'une compréhension rigoureuse de l'investissement durable et de son alignement sur les ODD."

1. ^[1] La majorité d'entre elles (93%) sont des entreprises cotées en bourse

2. ^[2] Source: Business & Sustainable Development Commission. Disponible ici

3. ^[3] La United Nations Statistics Division, anciennement le Bureau de statistique des Nations Unies. Les métadonnées des ODD décrivent les processus de collecte, de traitement ou de production de données statistiques sur les indicateurs des ODD qui sous-tendent les cibles des ODD.

4. ^[4] Sustainable Finance Disclosure Regulation

5. ^[5] Markets in Financial Instruments Directive.