BMO REP réalise l'acquisition d'un Immeuble à Cologne son fonds Best Value Europe II

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BMO Real Estate Partners (BMO REP), filiale d'investissement et de gestion d'actifs du groupe canadien BMO Financial Group - Banque de Montréal, a fait l'acquisition d'un immeuble à usage de commerce à Cologne pour le compte de son fonds paneuropéen retail Best Value Europe II. Cette transaction constitue le premier investissement en Allemagne pour le Fonds Best Value Europe II qui cible les commerces de pied d'immeuble " prime" dans les grandes villes Européennes.

L'immeuble, situé au 84-86 Hohe Straße, d'une surface d'environ 1500 m(2) a été livré en 2017.Il est entièrement loué à la marque internationale de lingerie Hunkemöller sur un bail de longue durée.

Il s'agit de la 14ème acquisition réalisée pour le compte de BVE II, à ce jour investi dans sept pays d'Europe continentale et représentant plus de 420 millions d'euros de GAV. Le volume d'investissement cible du fonds est d'environ 1 milliard d'euros.

Assia Amore, European Fund Manager chez BMO Real Estate Partners, a déclaré: "Cette première acquisition en Allemagne renforce la stratégie de diversification de notre fonds Best Value Europe II dans un marché liquide et résilient. À l'heure où la part du e-commerce atteint des niveaux records, nous croyons plus que jamais à la polarisation du commerce en faveur des emplacements "prime". Au cours des prochains trimestres, nous poursuivrons notre stratégie d'expansion, en ciblant les meilleurs actifs situés dans les emplacements prime et loués à des enseignes de renom".