BMO GAM (EMEA) changera de nom et deviendra Columbia Threadneedle Investments en juillet 2022

(Boursier.com) — Columbia Threadneedle Investments confirme que BMO GAM (EMEA), acquise l'année dernière, changera de nom et deviendra Columbia Threadneedle Investments en juillet 2022. Ce changement de marque représente une étape importante de l'intégration de BMO GAM (EMEA) au sein de Columbia Threadneedle.

Dans le cadre du retrait du nom et de la marque BMO, les gammes de fonds BMO[1] seront renommées avec le préfixe CT, pour Columbia Threadneedle. Ce préfixe devrait également être progressivement utilisé pour la gamme de fonds Threadneedle à partir du mois de juillet, afin d'harmoniser la dénomination de l'intégralité de la gamme de fonds ouverts destinés aux particuliers en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. La convention de dénomination de la gamme de fonds Columbia aux États-Unis reste inchangée.

Nick Ring, CEO EMOA de Columbia Threadneedle Investments : "Le regroupement cet été de tous les produits et de toutes les capacités sous notre marque mondiale bien établie représentera une étape passionnante de l'intégration.

Nous sommes fiers d'avoir développé une offre aussi vaste pour nos clients afin de continuer à répondre à leurs besoins en constante évolution. L'acquisition élargit en particulier nos activités existantes de solutions et d'investissements alternatifs, tout en renforçant nos capacités en matière d'investissement responsable. La mise sur le marché de cette gamme complémentaire de produits et de solutions sous une seule et même marque profitera à la fois à nos clients et à notre entreprise.

La forte complémentarité culturelle entre Columbia Threadneedle et BMO GAM (EMEA) a constitué un argument important en faveur de l'acquisition et sera encore renforcée par notre regroupement sous la marque Columbia Threadneedle. Nous partageons la même culture orientée client, une approche de l'investissement collaborative fondée sur la recherche et un engagement de longue date en faveur des principes de l'investissement responsable, autant de points communs qui soutiendront le développement futur de notre identité de marque."