(Boursier.com) — BlueNav lève 1,3 millions d'euros pour accélérer sa croissance. Le 1er fabricant français de motorisations hybrides et électriques pour bateaux aborde ici la transition énergétique par l'hybridation.

BlueNav, le premier développeur français de solutions de moteurs hybrides pour les bateaux, annonce ainsi une première levée de fonds en amorçage. Le tour de table a été mené par SWEN Blue Ocean avec la participation de ARDEV et DeepIE Ventures. Cette levée annonce la préparation d'une prochaine Série A...

Un marché mondial qui explose !

Le marché de la mobilité électrique sur l'eau est en pleine expansion et devrait atteindre une valorisation de 16,6 milliards de dollars dans le monde en 2031 (contre 5 milliards en 2021). Malgré peu de nouvelles réglementations, les utilisateurs de bateaux sont de plus en plus sensibles à leur impact environnemental. L'accès à une propulsion propre n'a jamais été aussi important.

Cette levée de fonds permettra à BlueNav d'étendre sa portée commerciale, renforçant ainsi la société en tant que principal fabricant de solutions hybrides pour l'industrie nautique.