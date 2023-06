Bluedigo lève 1 million d'euros

(Boursier.com) — Dans le but de mieux structurer la filière de la seconde main dans le secteur du mobilier de bureau, Bluedigo lève un million d'euros et crée la toute première marketplace qui centralise l'offre des différents acteurs du mobilier de bureau reconditionné.

À ce jour, la plateforme réunit déjà une trentaine de revendeurs de mobilier de bureau reconditionné proposant plus de 3.500 produits pour toutes les entreprises et les organisations qui souhaitent aménager leur bureau de manière plus responsable. Cette levée de fonds confirme également le succès du modèle économique de Bluedigo, fondé sur l'économie circulaire.