Blue accompagné par Quilvest Capital Partners annonce l'acquisition d'Oceanis

Blue accompagné par Quilvest Capital Partners annonce l'acquisition d'Oceanis









(Boursier.com) — BLUE (ex-Bretagne Télécom), Service Cloud Provider pour les entreprises, accompagné par Quilvest Capital Partners, a annoncé ce jour l'acquisition d'Oceanis, expert vendéen des solutions et services IT. Forts d'un portefeuille de plus de 300 clients et d'un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2020, Oceanis et ses 36 collaborateurs rejoindront officiellement BLUE et adoptent dès aujourd'hui son nom et ses couleurs.

Quilvest Capital Partners, appuyé de Bpifrance et de Crédit Mutuel Equity, a épaulé BLUE tout au long de cette acquisition pleine de sens pour le développement des services de réseaux privés, de communications unifiées et de Cloud privés sécurisés à destination des entreprises : PME, ETI et grands comptes de l'arc Atlantique.

Cette acquisition est financée à l'aide de lignes de crédit existantes et nouvelles représentant un total supérieur à 35 millions d'euros, apportées par le pool existant de BLUE et de nouveaux partenaires bancaires...