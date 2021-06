Blockpulse vient de lever 1 Million d'euros

Blockpulse vient de lever 1 Million d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La start-up Blockpulse vient de lever 1 Million d'euros pour digitaliser les opérations sur le capital des entreprises et automatiser la gestion actionnariale. Elle sera présente pendant 3 jours sur Vivatech, au côté de son partenaire actionnariat France Digitale au corner legaltech.

La plateforme de la jeune pousse permet aux entreprises de digitaliser et de gérer toutes les opérations liées à leur capital via la technologie blockchain, notamment en proposant des actions entièrement digitalisées et programmables. Son objectif: fluidifier les opérations d'émission et d'échanges de titres, proposer une expérience utilisateur d'exception à tous les actionnaires d'une entreprise et supprimer toutes les tâches chronophages liées au suivi actionnarial.

Elle permet notamment aux startups de mener leurs opérations de levées de fonds et d'association des équipes très rapidement en toute sécurité, et à des réseaux de Business Angels comme Le Club des Prophètes d'industrialiser leur démarche de prise et de suivi de participations...