Blank lève 47 ME et lance son expansion européenne

(Boursier.com) — Créée en 2020, la néo-banque française, Blank, qui accompagne les indépendants dans la création et la gestion administrative et financière de leur entreprise, a connu une croissance importante depuis sa création, sur un marché particulièrement porteur (plus d'un million de créations d'entreprises par an en France d'après l'Urssaf).

La fintech annonce un tour de table de 47 millions d'euros. Cette levée de fonds voit sortir son investisseur historique, le startup studio La Fabrique by CA, au profit de nouveaux investisseurs du même groupe (Crédit Agricole SA et les Caisses Régionales du groupe).

Avec une croissance rapide et plus de 2.000 ouvertures de comptes par mois, Blank entend accélérer en poursuivant sa mission : soutenir tous les nouveaux travailleurs indépendants en facilitant la création de leur entreprise et leur quotidien. Cette accélération s'accompagne d'une nouvelle identité de marque et du recrutement de 50 personnes d'ici la fin de l'année pour consolider sa position en France et lancer son expansion en Europe, en commençant par l'Italie.