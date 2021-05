BlackRock Private Equity Partners (PEP) annonce le succès de la clôture finale du BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF

BlackRock Private Equity Partners (PEP) annonce le succès de la clôture finale du BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BlackRock Private Equity Partners (PEP) annonce le succès de la clôture finale du BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF (PE ELTIF), une stratégie d'investissement offrant un accès à des opportunités de co-investissement direct en 'private equity' à l'échelle mondiale, avec un focus sur l'Europe.

Le fonds a obtenu des engagements totaux de 509 millions d'euros (environ 600 millions de USD), dépassant son objectif initial et devenant ainsi l'un des plus grands fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) levés en Europe à ce jour.

"Ce fonds est destiné à offrir aux clients patrimoniaux et institutionnels la possibilité d'investir dans l'économie réelle, en soutenant une croissance durable en Europe. Cette clôture réussie démontre la force de l'écosystème de BlackRock Alternative Investors, dans lequel les clients bénéficient d'un flux de transactions diversifié, d'une solide culture de l'investissement et du risque, ainsi que de données de pointe et d'une stratégie ESG totalement intégrée", a déclaré Russ Steenberg, Managing Director et Global Head of Private Equity Partners.