BlackRock lance le 1er fonds thématique combinant alpha et indiciel

(Boursier.com) — BlackRock lance un fonds actions multi-thématiques, le BGF Multi-Theme Equity Fund. Première solution d'investissement de ce genre, offrant aux investisseurs un accès à l'ensemble de la plateforme thématique de BlackRock, ce nouveau fonds combine des produits indiciels à une approche de gestion alpha.

Le BGF Multi-Theme Equity Fund offre une exposition à 5 "mégatendances" clés, identifiées par le BlackRock Investment Institute (BII) et considérées comme des facteurs susceptibles de bouleverser l'avenir de notre économie et de notre société à l'échelle mondiale1 : l'innovation technologique, les évolutions démographiques et sociales, l'urbanisation rapide et le changement climatique, la pénurie des ressources, ainsi que la richesse émergente mondiale.

Le Fonds sera investi dans l'ensemble de la gamme des produits alpha et indiciels thématiques de BlackRock, avec un portefeuille de 6 à 17 titres, en ayant recours à une stratégie d'allocation à la fois stratégique et tactique. L'allocation stratégique est conçue pour garantir une exposition à ces cinq mégatendances sur le long terme, tandis que l'allocation tactique sera basée sur les signaux court terme, en cherchant à profiter des cycles du marché.

Le Fonds offre aux investisseurs une exposition à un ensemble de valeurs qui a le potentiel pour connaître une croissance supérieure à la moyenne. Actuellement sous-estimées par le marché, ces entreprises sont susceptibles de surperformer les marchés actions à long terme.

Le BGF Multi-Theme Equity Fund sera géré par Chris Ellis Thomas et Rafael Iborra, qui s'appuieront sur le réseau mondial de recherche de BlackRock, notamment le Thematic Research Investment Group - (TRIG), qui identifie les thèmes à long terme guidés par une ou plusieurs de ces 5 mégatendances mondiales.

Evy Hambro, responsable mondial de l'investissement thématique et sectoriel chez BlackRock, déclare : "L'investissement thématique a rapidement gagné en popularité ces dernières années et, jusqu'à présent, les investisseurs devaient choisir entre un produit alpha ou un produit indiciel. Ce fonds a été spécialement conçu pour combiner ces deux approches, afin que les investisseurs intéressés par l'impact structurel des mégatendances puissent accéder à un large éventail de thèmes au travers d'un seul portefeuille. Bien que conçu pour le long terme, ce fonds aura également la capacité de capter les tendances à court terme en suivant de près l'actualité et en détectant les signaux pour maximiser le potentiel du rendement."

Le BGF Multi-Theme Equity Fund est un produit OPCVM. Le fonds dispose d'une classe dédiée aux investisseurs particuliers (D) disponible à des frais courants de 80bp.