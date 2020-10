BlackRock Circular Economy Fund a levé plus de 900 M$

BlackRock Circular Economy Fund a levé plus de 900 M$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le BlackRock Circular Economy Fund a levé plus de 900 millions de dollars avant son premier anniversaire. Lancé en octobre 2019 en partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur, leader international dans le domaine de l'économie circulaire, le Fonds investit dans les entreprises dont le domaine d'activité est en lien avec les thèmes environnementaux tels que la lutte contre le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la pollution plastique.

Les entreprises dans lesquelles le Fonds investit ont le potentiel de générer une surperformance du fait de leur exposition à la thématique de l'économie circulaire - une approche de développement économique bénéficiant à l'ensemble des parties prenantes et à la protection de l'environnement. Contrairement à l'économie linéaire, dont les produits sont souvent conçus pour être utilisés pendant une courte période puis jetés, l'économie circulaire repose sur trois principes : éviter la production de déchets et la pollution, conserver les produits et les matériaux en service, et renouveler les écosystèmes.

Afin de suivre la progression des objectifs de durabilité des entreprises dans lesquelles investit le Fonds, et de détailler les engagements de l'approche d'investissement, le BGF Circular Economy Fund a publié un rapport qui sera mis à jour tous les 6 mois en collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur...