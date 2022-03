BlackFin Capital Partners a signé un accord en vue de devenir actionnaire majoritaire du Groupe CIR

(Boursier.com) — BlackFin Capital Partners, premier investisseur européen dans le secteur des services financiers avec 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a signé un accord en vue de devenir actionnaire majoritaire du Groupe CIR, leader français de la conception, structuration, et distribution de produits d'épargne à sous-jacent immobilier en coeur de ville.

BlackFin va succéder à Bridgepoint Development Capital afin d'accompagner l'équipe de management menée par les fondateurs François Larrère et Franck Temim vers une nouvelle phase de croissance.

Fondé en 1988, le Groupe CIR s'est imposé comme le spécialiste indépendant de l'investissement immobilier en coeur de ville. Le groupe fournit à des épargnants français et des investisseurs institutionnels des produits à sous-jacent immobilier de haute qualité en centre-ville au travers de trois offres : CIR pour l'investissement direct en produits Malraux, Déficits fonciers et Monument Historique, Urban Premium pour l'investissement indirect au travers de SCPI Résidentiel et de Rendement, et Agarim pour l'investissement en démembrement. Le Groupe commercialise plus de 1250 lots par an au travers d'un réseau de plus de 800 partenaires bancaires et conseillers en gestion de patrimoine.

Depuis 2017, avec le soutien de Bridgepoint, le Groupe CIR a plus que doublé en taille pour atteindre plus de 250 millions d'euros de revenus en renforçant son coeur de métier et en accélérant sa diversification avec notamment l'intégration d'Agarim et la conclusion de partenariats avec des investisseurs institutionnels de premier plan.

BlackFin deviendra actionnaire majoritaire du Groupe CIR et de ses filiales aux côtés des fondateurs, François Larrère et Franck Temim, et de l'équipe de management. Leur ambition commune est d'accélérer le développement du Groupe afin de proposer plus de produits de qualité à ses clients épargnants ou investisseurs institutionnels. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de régulation.