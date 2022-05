Bitstack lève 1 million d'euros

(Boursier.com) — Grâce à son application mobile, la société Bitstack permet à tous les Français de se créer une épargne en Bitcoin "de façon simple, ludique et indolore". En utilisant la mécanique de l'arrondi automatique des dépenses, l'épargne se crée facilement et en Bitcoin, de façon responsable, sans y penser. Co-fondée par Alexandre Roubaud & Kabir Sethi, Bitstack annonce pour son lancement une levée de fonds de 1 million d'euros auprès de fonds d'investissement et business angels français et internationaux, et obtient son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France.

Dans un contexte mondial incertain incitant les Français à s'intéresser et à rechercher des placements plus rentables, de nombreuses solutions alternatives aux livrets traditionnels se développent, mais l'accès à Bitcoin reste difficile pour beaucoup. Alors qu'une récente étude de l'ADAN réalisée par KPMG et Ipsos montre que près de 37% des Français ont déjà ou voudraient investir dans les crypto-actifs, Bitstack répond à la forte demande du marché, en permettant d'arrondir ses achats directement en Bitcoin via une application mobile intuitive.