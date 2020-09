Bitpanda poursuit sa croissance et se lance en Turquie

(Boursier.com) — Avec plus de 1,2 million d'utilisateurs en Europe, Bitpanda, leader européen de l'investissement en actifs numériques et métaux précieux, accélère sa croissance en rendant son offre disponible en Turquie.

Fidèle à son objectif de démocratiser l'investissement, Bitpanda a lancé ses services en Turquie. Lancée il y a deux semaines dans le pays, l'application Bitpanda enregistre plusieurs milliers de nouveaux utilisateurs turcs chaque jour, avec l'objectif ambitieux de dépasser, en Turquie, au cours de l'année prochaine, le nombre de nouveaux utilisateurs acquis chaque jour actuellement dans toute l'Europe.

"Bitpanda propose une plateforme intuitive, rapide et sécurisée qui permet aux utilisateurs d'accéder à une véritable expérience de trading. Il n'est donc pas surprenant que Bitpanda gagne du terrain et que les utilisateurs turcs manifestent un grand intérêt", déclare Elbruz Y?lmaz, nommé Directeur Général pour la Turquie et la région MENA (Middle East & North Africa) afin d'y diriger l'expansion de Bitpanda. "Nous avons tout mis en place pour répondre le plus efficacement possible aux demandes des clients tout en étant totale conformité dès le début avec la réglementation locale. Je suis vraiment ravi de contribuer à l'expansion de Bitpanda et j'ai hâte de travailler avec nos partenaires pour fournir un service de qualité de premier plan à nos utilisateurs en Turquie et dans la région MENA".

Eric Demuth co-dirigeant de Bitpanda commente : "Nous sommes en bonne voie pour devenir le premier néo-courtier européen. La Turquie est un marché unique à de nombreux égards, ce qui lui confère une position idéale pour permettre le développement des technologies financières de pointe."

Elbruz Y?lmaz ajoute : "Je me réjouis de contribuer à cette évolution grâce à notre technologie et à notre plate-forme d'échange efficace. Notre objectif pour la prochaine phase de croissance de Bitpanda est de nous étendre sur de nouveaux segments de marchés avec de nouveaux produits, tels que les actions et les ETF."