Bitpanda passe le cap des 2.600 actifs négociables

(Boursier.com) — La licorne et fintech européenne Bitpanda continue son développement et propose désormais plus de 2.600 actifs numériques négociables, dont plus de 300 cryptomonnaies sur sa plateforme. Sa croissance notable au cours des trois derniers mois a été marquée par le déploiement d'une série de nouvelles fonctionnalités pour satisfaire la demande grandissante des clients en matière d'actifs numériques...

L'extension notable des listings de cryptomonnaies, couplée aux fonctionnalités avancées de Staking pour 28 types de cryptomonnaies, incluant notamment Ethereum, ainsi que l'introduction novatrice de Bitpanda Spotlight, témoigne de l'engagement inébranlable de Bitpanda dans l'amélioration continue de son expérience utilisateur.

"Bitpanda propose aux investisseurs européens un courtier à guichet unique, intuitif et sécurisé ainsi qu'un large éventail d'actifs et fonctionnalités d'investissement" ajoute Eric Demuth, PDG et co-fondateur de Bitpanda.

Les récentes évolutions de Bitpanda ne se limitent pas à l'ajout de nouvelles cryptomonnaies. Le lancement de Bitpanda Cash Plus ouvre l'accès à des rendements élevés ainsi que continu, 24h/7j, à un large éventail de devises. De plus, la fonctionnalité Bitpanda Spotlight, introduite en début d'année, s'est intégrée de manière essentielle à l'offre de la plateforme. Elle permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux projets émergents de cryptomonnaies, tout en respectant les normes de régulation et de sécurité propres à l'écosystème Bitpanda.

Des opportunités uniques...

Les partenariats avec des projets tels que Shimmer (SMR) témoignent également de l'engagement continu de Bitpanda en faveur de l'innovation, offrant des opportunités uniques et passionnantes...

Améliorant encore l'expérience d'investissement, Bitpanda Leverage offre onze positions "long" et deux positions "short" sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies de premier plan. Cela donne aux investisseurs la possibilité de négocier à court terme, indépendamment du sentiment du marché, avec 0% de frais d'achat.

L'intégralité de cette offre s'inscrit dans le respect rigoureux des normes réglementaires et des niveaux élevés de sécurité caractéristiques de l'écosystème Bitpanda. Cela confirme la position de Bitpanda en tant que plateforme multi-actifs la plus régulée et fiable d'Europe.

Les nouveaux investisseurs peuvent ouvrir un compte Bitpanda gratuitement et commencer à investir en quelques minutes, 24h/7j, dans les actifs numériques de leur choix, allant des cryptomonnaies aux actions fractionnées sans commission, en passant par les ETF, les matières premières ou les métaux précieux, à partir d'un euro seulement...