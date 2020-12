Bitpanda annonce être enregistrée auprès de l'AMF

(Boursier.com) — D 'origine autrichienne, Bitpanda est devenue la première plateforme d'investissement d'origine étrangère, leader en Europe dans les actifs numériques, à être enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le principal régulateur financier français.

"L'agrément AMF est facultatif pour les sociétés du secteur de la crypto opérant en France. Le gouvernement français exige seulement que les dépositaires de cryptomonnaies et toute entreprise offrant des services permettant des échanges crypto-FIAT ou FIAT-crypto s'enregistrent auprès de l'AMF pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

A partir de ce jour, tous les autres concurrents de Bitpanda non enregistrés auprès de l'AMF ne seront plus autorisés à cibler le marché français".

"Bitpanda considère la création d'un cadre réglementaire approprié pour les crypto-actifs et les fournisseurs de services de crypto-actifs comme un progrès important. Cela vient valider l'incroyable succès qu'ont rencontré les crypto-actifs au cours de la dernière décennie ainsi que les propres efforts de Bitpanda pour améliorer continuellement ses règles en matière de process et de gouvernance" commente l'établissement.

Giulia Mazzolini, Directrice de la France pour Bitpanda, a déclaré : "Bitpanda se félicite de sa reconnaissance par l'AMF, qui montre que nous sommes un leader très solide et très engagé au sein du secteur. Nous sommes persuadés que la sécurité juridique ainsi que la garantie de normes et de règles partagées sont importantes pour tous, utilisateurs comme citoyens, et plus globalement pour le développement à long terme du secteur."