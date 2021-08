Bitpanda a levé 263 M$ pour une valorisation à 4,1 Mds$ !

Bitpanda a levé 263 M$ pour une valorisation à 4,1 Mds$ !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La plateforme d'investissement numérique Bitpanda a levé 263 millions de dollars pour une valorisation à 4,1 Mds$. La société utilisera le montant obtenu lors de cette levée de fonds pour renforcer son équipe, adapter son organisation, développer les technologies de pointe, et accompagner son expansion internationale et sa croissance.

Quatre mois seulement après avoir obtenu le statut de licorne, Bitpanda signe un tour de table de série C mené par Valar Ventures, avec la participation d'Alan Howard et de REDO Ventures, ainsi que les investisseurs LeadBlock Partners et Jump Capital. La série C a été signée au début du mois et est soumise, comme toujours, à l'approbation de l'autorité autrichienne des marchés financiers (FMA).

Fondée en Autriche en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda, la plateforme d'investissements dans les cryptomonnaies, s'est développée pour permettre à tous d'investir facilement dans des actions fractionnées sans commission, des crypto-monnaies ou des métaux précieux - à partir de 1 euro seulement.

Avec 3 millions d'utilisateurs, Bitpanda est l'une des fintechs à la croissance la plus rapide en Europe. L'entreprise devrait multiplier son nombre d'utilisateurs par 6 en un an, et son chiffre d'affaires par 7 sur la même période.

Depuis la clôture de son tour de financement de série B, Bitpanda est devenue une plateforme d'investissement de premier plan. En avril, la société a annoncé qu'elle élargissait son offre de produits avec des actions sans commission disponibles 24h/24 et 7j/7. En juin, elle a exploité le potentiel du marché B2B avec Bitpanda While Label, ouvrant son infrastructure aux fintechs ou aux banques qui souhaitent proposer des transactions à leurs clients.

Basée à Vienne, en Autriche, Bitpanda dispose aujourd'hui d'une équipe de plus de 500 personnes de plus de 50 nationalités, ainsi que des hubs technologiques et des bureaux dans 8 villes en Europe, dont Vienne, Barcelone, Berlin, Cracovie, Londres, Madrid, Milan et Paris. La société a récemment annoncé l'ouverture de son premier centre de recherche et de développement blockchain à distance, dont l'objectif est de réunir les talents à l'échelle de l'Europe, pour créer des technologies de pointe exploitant la blockchain. Bitpanda prévoit en outre d'ouvrir de nouveaux bureaux en Europe.

Bitpanda a par ailleurs recruté quatre personnes au sein de son équipe managériale pour accompagner sa croissance : Lindsay Ross, ex-Adyen et MessageBird, au poste de directrice des ressources humaines ; Irina Scarlat, ex-Revolut et Uber, au poste de directrice du développement ; João Luís, ex-Farfetch, au poste de vice-président de l'ingénierie ; et Michael Keskerides, ex-N26, au poste de VP Product.

Eric Demuth, Co-Founder & CEO de Bipanda, a declaré : "Nous avons lancé Bitpanda en 2014 avec une vision claire : démocratiser l'investissement partout et pour tous. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans les efforts des talentueux membres de notre équipe, qui ne cessent de "retrousser leurs manches" pour faire bouger les lignes. C'est pourquoi l'une de nos priorités est de continuer à recruter des talents de classe mondiale.

Nous sommes également reconnaissants pour le gage de confiance reçu de nos investisseurs, anciens et nouveaux. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour façonner l'avenir de la finance, et faire de Bitpanda la première plateforme d'investissement en Europe et au-delà".

Andrew McCormack, Partenaire fondateur de Valar Ventures, a déclaré : "Nous avons cru dès le début au potentiel de Bitpanda et nous sommes impressionnés par les résultats obtenus par Eric, Paul, Christian et leur équipe. Avec plus de 1,2 million nouveaux utilisateurs au cours du premier semestre 2021, une croissance impressionnante du chiffre d'affaires net et des recrutements au sein du top management de profils d'envergure, Bitpanda est la preuve vivante que l'hypercroissance peut être atteinte de manière durable. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à travailler pour permettre à chacun, où qu'il soit, d'accéder au monde de l'investissement."

David Chreng-Messembourg, Associé général et cofondateur de LeadBlock Partners, a déclaré : "Dans ce marché de plus en plus concurrentiel, de nombreuses entreprises se développent, mais très peu atteignent l'hypercroissance de manière durable et deviennent des leaders du marché. Bitpanda est certainement l'une d'entre elles. Ayant collaboré étroitement avec Eric, Paul, Christian et l'équipe de Bitpanda, j'ai été continuellement impressionné par leur capacité à innover, à attirer les meilleurs talents et à mettre en oeuvre leur vision. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec eux".