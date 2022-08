Bitpanda a lancé de nouveaux indices thématiques Bitpanda Crypto Indices

(Boursier.com) — Bitpanda , la principale plateforme européenne d'investissement numérique, a lancé de nouveaux indices thématiques Bitpanda Crypto Indices (BCI), un moyen simple et automatisé pour toute personne intéressée d'investir dans différents segments du monde de la crypto-monnaie.

La complexité du marché des crypto-monnaies a incité Bitpanda à lancer ses indices Bitpanda Crypto en 2020 pour les personnes intéressées par une approche non interventionniste de l'investissement en crypto-monnaies. Les indices crypto de la fintech permettent aux investisseurs expérimentés et aux nouveaux investisseurs de constituer un portefeuille crypto diversifié sans avoir à effectuer leur propre contrôle préalable sur des projets crypto spécifiques.

Initialement, Bitpanda a lancé trois produits Crypto Index différents - le BCI5, le BCI10 et le BCI25 - qui investissent automatiquement dans les 5, 10 ou 25 premières crypto-monnaies en fonction de leur popularité mesurée par la taille du marché et la liquidité. En raison d'une demande générale, Bitpanda a étendu l'offre existante. Ses nouveaux indices crypto offriront aux investisseurs la possibilité d'investir dans des projets crypto dans les domaines des métavers, des infrastructures, des contrats intelligents et de la finance décentralisée (DeFi) et leur permettront de suivre les tendances les plus importantes et les plus rapides du marché crypto.

ERIC DEMUTH, cofondateur et PDG de Bitpanda, a déclaré : "Nous avons lancé Bitpanda Crypto Indices afin de changer la donne pour toutes les personnes intéressées par la crypto, en particulier les nouveaux investisseurs qui ne savaient pas où commencer pour construire leurs portefeuilles de crypto. Les ETF qui suivent les plus grands marchés du monde gagnent en popularité depuis des années, mais il n'y avait pas de moyen facile de faire de même avec la crypto. Avec les Bitpanda Crypto Indexes, nous avons offert à nos clients la possibilité d'être au contact du marché de la crypto et de commencer à investir dans la crypto. Il n'y a pas de tracas, pas besoin de rechercher constamment de nouveaux projets de crypto-monnaies, juste un moyen simple pour tout le monde de diversifier ses portefeuilles."