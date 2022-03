Binance : obtention d'une licence de fournisseur de services de cryptoactifs de la Banque centrale de Bahreïn

(Boursier.com) — Binance , le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain et de cryptomonnaies, annonce aujourd'hui l'obtention d'une licence de fournisseur de services de cryptoactifs de la Banque centrale de Bahreïn (CBB). Cette avancée historique pour Binance représente sa première licence en tant que fournisseur de cryptoactifs au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG), et démontre ainsi son engagement à être un compliance-first exchange.

Changpeng Zhao (CZ), fondateur et PDG de Binance, a déclaré : "La licence de Bahreïn est une étape importante dans notre périple pour devenir entièrement autorisé et réglementé dans le monde entier. Je tiens à remercier l'équipe de Bahreïn, guidée par le leadership visionnaire de S.A.R. le prince Salman bin Hamad Al Khalifa, prince héritier et premier ministre, pour le travail considérable qu'il a accompli pour faciliter cette réalisation. La Team Bahrain a fait preuve d'une grande clairvoyance dans l'élaboration de la réglementation sur les cryptomonnaies et offre les protections réglementaires que les consommateurs sont en droit d'attendre des régulateurs du monde entier.

Je suis fier du travail acharné de l'équipe de Binance pour répondre aux critères stricts de la Banque centrale de Bahreïn, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau mondial en veillant à ce que nous répondions et dépassions les exigences des régulateurs et protégions les utilisateurs avec de solides politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme."

Cette licence permettra à Binance de fournir des services de négociation de cryptoactifs, ainsi que des services de garde et de gestion de portefeuille aux clients sous la supervision des régulateurs de Bahreïn.

Rasheed Al Maraj, gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn, a déclaré : "L'élaboration de réglementations alignées sur les tendances mondiales est un objectif clé pour la CBB. Nous continuons à travailler avec des partenaires et des leaders du secteur tels que Binance pour élaborer des réglementations qui permettent l'innovation et les meilleures pratiques."