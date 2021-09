Binance Charity lance le projet NFT de plantation d'arbres 'Tree Millions'

(Boursier.com) — Binance Charity, la toute première plateforme de dons transparente basée sur la blockchain, mène le projet de plantation d'arbres NFT le plus ambitieux à ce jour, visant à planter 10 millions d'arbres à travers le monde. Tree Millions Alliance sera lancée mardi prochain, le 28 septembre, sous la direction de Binance Charity. L'initiative compte déjà 17 acteurs de l'industrie de la crypto confirmés pour participer à la reforestation mondiale, et vise 100 membres d'ici le 21 mars 2022 pour célébrer la Journée Internationale des Forêts de l'ONU.

La campagne de collecte de fonds de plusieurs millions de dollars est ouverte aux entreprises et aux particuliers. Pour chaque don effectué, un certificat NFT crypté avec les détails des arbres plantés sera émis. Les NFT sont utilisés comme un outil permettant de suivre l'utilisation de l'argent des donateurs ainsi que d'enregistrer des détails tels que l'espèce d'arbre, le lieu et la date de plantation. Comme pour tous les projets menés par Binance Charity, 100 pour cent des dons iront directement aux partenaires d'exécution du projet.

"L'industrie crypto est jeune et en constante évolution, nous reconnaissons donc le rôle que notre industrie doit jouer dans la protection de la planète. Tree Millions n'est qu'une étape vers la réduction de notre impact sur le monde naturel ; nous continuerons à innover et à collaborer pour le réduire davantage. La technologie Blockchain est un outil puissant pour construire un avenir plus juste, plus transparent et plus égalitaire. Nous sommes déterminés à continuer de libérer ce potentiel", a commenté CZ, fondateur et PDG de Binance.

Binance Charity s'associe à Binance NFT, une place de marché NFT majeure afin de mener cette opération Tree Millions. Celle-ci permettra ainsi de planter les NFT dans le Metaverse afin de créer la plus grande forêt virtuelle de plantation d'arbres au monde. En outre, Binance NFT invitera les créateurs à prendre part à l'opération NFT for Good afin de stimuler les efforts de collecte de fonds pour Tree Millions. NFT for Good a été lancé pour la première fois en juin 2021 par Binance Charity et Binance NFT avec pour objectif de capturer la créativité et ainsi amener des changements significatifs. Les certificats NFT produits pour Tree Millions par Binance Charity utiliseront la Binance SmartChain, qui utilise moins de 1% de la consommation d'énergie de Bitcoin.

"Le monde naturel est en crise et nous appelons le monde numérique à l'aide. Il est de plus en plus évident que nous sommes tous intrinsèquement liés, et si nous laissons tomber la nature, nous nous laissons tomber nous-mêmes. Nous savons que les arbres sont une ressource cruciale dans la lutte contre le changement climatique et un élément essentiel pour maintenir l'équilibre de nos écosystèmes fragiles qui contribuent à la vie sur terre ; c'est pourquoi nous lançons Tree Millions. Nous croyons que la crypto est l'avenir et nous voulons faire partie d'un avenir vert", a commenté Helen Hai, responsable de Binance Charity et de NFT.

Binance Charity travaille avec des organisations environnementales à but non lucratif établies pour supporter cette opération, telles que One Tree Planted et Koala Clancy Foundation, et d'autres seront annoncées prochainement. La première phase du projet est d'ores et déjà en cours avec un don de 2 millions de dollars de Binance. Les plantations d'arbres ont ainsi déjà pu commencer en Australie, au Canada, en Allemagne, en Ukraine, au Kenya, en Ouganda, en Ethiopie, au Ghana, en Afrique du Sud, au Brésil, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande.

Tree Millions Alliance représente une nouvelle étape vers la vision commune de Binance Charity et de Binance pour une industrie crypto plus verte. L'année dernière, Binance a lancé Binance Smart Chain (BSC), l'une des principales blockchain vertes. Si le réseau Bitcoin consomme environ 113,89 térawatts par heure par an (TWh/an) et les systèmes bancaires traditionnels 263,72 TWh/an, Binance Smart Chain en consomme moins de 1%. La BSC est extrêmement respectueuse de l'environnement et rentable en tant que blockchain et plateforme de frappe NFT.