BIM Pay disponible avec la première monnaie numérique propre en émission de CO2 !

(Boursier.com) — Il est désormais possible d'intégrer la solution de paiement BIM Pay sur les sites e-commerce utilisant WooCommerce, il est par exemple possible d'acheter Bob le mini lave-vaisselle, faire ses achats pour Noël sur Terroir Express et prochainement sur La Carte Française en jetons numériques $BIM. Un module Shopify est prévu pour le premier trimestre 2023.

Des commerces de proximité et restaurants sont en train de tester la solution BIM Pay qui sera bientôt être disponible en région. BIM Pay combine la facilité de paiement de la monnaie électronique avec l'anonymité du cash espèces et permet de faire rapidement des transactions de compte à compte...