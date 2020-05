Bienprévoir.fr acquiert Primaliance

(Boursier.com) — Bienprévoir.fr, acteur majeur dans le domaine du courtage, de la gestion de patrimoine et de la distribution conseillée de placements financiers annonce faire l'acquisition de la société Primaliance, précédemment détenue par le groupe Foncia.

Primaliance est une plateforme spécialisée dans l'information, le conseil et la distribution de parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), mais aussi d'OPCI (Organismes de Placement Collectif en Immobilier), et SCI de rendement.

Cette opération de croissance externe permet à Bienprévoir.fr de compléter son offre de services auprès de ses clients. En faisant l'acquisition de l'un des leaders de la distribution de pierre papier en ligne, qui propose à ses clients une information exhaustive sur ce marché et distribue une sélection de plus de 85 SCPI,14 OPCI, en direct ou en assurancevie et 3 SCI en assurance-vie, le groupe Bienprévoir.fr devient un acteur majeur de l'épargne en France.