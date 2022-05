BIA Groupe fait l'acquisition d'Acanthe Conseil

(Boursier.com) — BIA Groupe, société de Conseil en Management et Systèmes d'Information spécialiste de la Banque Finance Assurance, annonce l'acquisition d'Acanthe Conseil. Par cette opération, l'objectif de BIA Groupe est de rapprocher sa filiale Alteam Consulting, spécialisée dans la gestion d'actifs, et Acanthe Conseil. Le nouvel ensemble servira les banques privées & salles de marchés.

Les activités de BIA Groupe et d'Acanthe Conseil sont parfaitement complémentaires sur le plan sectoriel et permettent d'élargir ainsi les offres et les références clients. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 22 Millions d'euros en 2022 avec un effectif supérieur à 150 collaborateurs.

-Grâce à ces nouvelles synergies de compétences, BIA Groupe espère ainsi accroître ses référencements et consolider son positionnement auprès des principales banques et compagnies d'assurance.

-BIA Groupe accélère la consolidation du marché du conseil IT et confirme sa volonté de poursuivre son développement à travers une politique de croissance mixte : Organique & Externe.

-D'autres acquisitions sont actuellement à l'étude, en phase avec le positionnement stratégique du groupe sur le conseil métier, la transformation digitale ainsi que la data.

-BIA Groupe vise à horizon 2025 un chiffre d'affaires de 50 Millions d'euros.