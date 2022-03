BFF Banking Group renforce ses activités en France

(Boursier.com) — BFF Banking Group, le leader de l'affacturage sans recours de créances commerciales des administrations publiques en Europe, renforce ses activités en France grâce à l'arrivée de Khadra Marqué comme Relationship Manager du marché français, où la banque opère depuis 2019 grâce au régime de "Freedom of services".

Avec une connaissance approfondie des secteurs de la banque, de l'assurance et des services financiers, et plus de vingt ans d'expérience dans ces secteurs, Khadra Marqué a travaillé sur de grands projets structurants au sein de BPCE. Ces six dernières années, elle a contribué à la création d'une filiale spécialisée dans l'affacturage au sein du Groupe La Poste.

Avec Khadra Marqué, l'équipe française accroît sa connaissance du marché et va pouvoir mieux accompagner les clients français du Groupe dans leurs besoins de financement et de croissance. Elle travaillera aussi avec les équipes des autres pays où BFF est présent : Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Croatie, République tchèque, Slovaquie et Pologne.