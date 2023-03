BeyondTrust participe au Forum International de la Cybersécurité (FIC)

(Boursier.com) — BeyondTrust , leader mondial de la gestion intelligente des identités et de la sécurité des accès, participera à la prochaine édition du Forum International de la Cybersécurité (FIC), l'événement de référence en matière de sécurité et de confiance numérique, visant à réunir les professionnels du secteur et décideurs autour d'échanges en one-to-one.

Le Forum se tiendra au Grand Palais de Lille, du 5 au 7 avril prochains.

Les experts BeyondTrust y seront, stand NoB19. Ils présenteront leur catalogue produits et répondront aux interrogations des visiteurs quant aux meilleures pratiques de cybersécurité. Une démonstration technique, organisée le jeudi 6, sera également l'occasion pour BeyondTrust de revenir sur la sécurité des accès au SI de tierces parties.