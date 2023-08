Betterway : nouvelle étape !

(Boursier.com) — La fintech française Betterway qui a créé le premier compte dédié à la mobilité des salariés, a franchi une nouvelle étape dans son engagement envers ses utilisateurs en leur offrant une expérience de paiement sans contact.

Depuis le 24 juillet 2023, la carte virtuelle Betterway a intégré les fonctionnalités de paiement sur Apple Pay et Google Pay, permettant ainsi aux salariés de profiter d'une solution d'utilisation rapide et sécurisée.

"Cette collaboration avec deux des plus grandes plateformes de paiement au monde permettra aux utilisateurs de Betterway de réaliser des transactions sécurisées, rapides et sans effort, en éliminant le besoin de se munir du pass physique à présenter à chaque paiement" commente l'établissement.