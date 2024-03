(Boursier.com) — Bene Bono boucle un tour de table de 10 millions d'euros

pour accélérer la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source et en devenir le leader incontournable sur le marché européen. L'acteur de la foodtech annonce cette levée de fonds menée par AVP (AXA Venture Partners) avec la participation de 2050 et des investisseurs historiques (Stride VC et Project A).

Depuis 2020, l'entreprise aide les agriculteurs français et industriels engagés à vendre directement aux consommateurs leurs produits qui seraient refusés par les circuits classiques de distribution, pour des raisons esthétiques ou logistiques. La marque donne accès à des fruits et légumes Bio, français et de saison, ainsi qu'à plus de 500 produits secs, boissons, d'hygiène, de beauté et d'entretien issus de fabricants aux valeurs communes, le tout jusqu'à 40% moins cher.

Le service couvre désormais près de 300 communes en France, après son récent déploiement à Toulouse et Bordeaux, en plus des quatre agglomérations dans lesquelles elle était déjà présente (Paris, Lyon, Marseille, Lille et leurs environs).

Une croissance qui l'a amenée, en 2023, à préparer plusieurs milliers de commandes par semaine au profit de 30.000 clients actifs, soit trois fois plus qu'il y a un an.

Ce nouveau financement va permettre à Bene Bono de renforcer sa position d'acteur majeur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à la source. L'entreprise ambitionne notamment :

-de recruter plus de cinquante nouveaux talents ;

-d'élargir sa gamme de produits sauvés et de développer sa marque propre ;

-de développer son activité commerciale sur le marché français et de poursuivre son extension en Espagne ;

-de réduire son empreinte environnementale ;

-de développer de nouvelles fonctionnalités et de poursuivre l'optimisation de ses process logistiques.

Sven Ripoche, cofondateur de Bene Bono, commente : "Cette levée de fonds s'inscrit dans la lignée d'une très belle année 2023 marquée par notre lancement réussi en Espagne et plus de 2 100 tonnes de produits sauvées par nos utilisateurs. Elle va nous permettre de lutter à plus grande échelle contre le gaspillage à la source, en offrant toujours plus de bons produits, à prix réduits aux Français et aux Espagnols !"