Beetween a réalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Beetween , éditeur français du logiciel de recrutement éponyme, a réalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'Inter Invest Capital. L'objectif de cette levée est d'accélérer la croissance de l'entreprise, et d'accompagner son développement en France et à l'international.

Depuis 2017, Beetween connaît une croissance ininterrompue de +100%/an. Entre 2018 et 2020, le nombre de collaborateurs a été multiplié par cinq. L'entreprise est aujourd'hui forte de 35 collaborateurs dont 15 développeurs, répartis entre deux bureaux à Rennes et en région parisienne. Beetween totalise plus de 4000 utilisateurs quotidiens au sein de 320 entreprises clientes.