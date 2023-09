BeeToGreen annonce une levée de fonds de 1,6 ME

(Boursier.com) — BeeToGreen , spécialiste de la micro-mobilité, annonce une levée de fonds de 1,6 million d'euros pour devenir la référence vélo au sein des entreprises. Ce nouveau tour de table rassemble un family office, 11 business angels historiques et nouveaux ainsi que la plateforme d'investissement Tudigo. Il est complété par le soutien de la BPI et France Active Métropole.

Cette levée de fonds marque un tournant dans le développement de BeeToGreen, qui accompagne déjà plus de 100 clients parmi lesquels KPMG, Franprix ou encore Canal +. Elle permettra notamment à la plateforme lancée en 2020 de :

-Poursuivre la structuration de l'entreprise qui doublera ses effectifs d'ici la fin de l'année, passant de 7 à 15 salariés. Des profils commerciaux et techniques seront principalement recrutés afin de continuer à développer des solutions innovantes et leur commercialisation.

-Continuer à croître auprès des grands comptes afin de promouvoir la mobilité douce auprès du plus grand nombre de salariés. L'objectif étant d'atteindre 500 clients à horizon 2024.

-Accélérer sa présence physique au sein des entreprises, à travers des ateliers de prévention et de réparation, confortant ainsi sa position de référence dans le domaine de la micro-mobilité.

Forte de ce nouveau tour de table, elle souhaite atteindre en 2024 plus de 200.000 salariés éligibles à sa solution. Et si ce sont près de 9.000 salariés qui utilisent sa solution aujourd'hui, elle ambitionne d'atteindre les 30.000 salariés en 2024.