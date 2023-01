Beefordeal : Obtention agrément européen PSFP

(Boursier.com) — Beefordeal , première plateforme de crowdfunding immobilier à obtenir l'agrément de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Désormais, la plateforme exerce son activité de Financement Participatif sous l'agrément européen de PSFP. Cette évolution répond aux exigences du nouveau cadre réglementaire européen imposé aux acteurs de la finance participative. Ce nouveau régime remplace les statuts précédents de Conseillers en investissements participatifs (CIP) et d'Intermédiaires en financement participatif (IFP) et sera rendu obligatoire pour toutes les plateformes à compter de novembre 2023.

Pour Beefordeal, ce nouveau statut de PSFP offre de nouvelles perspectives, notamment en termes de diversification de son offre de projets et l'expansion sur les marchés européens, facilitée grâce aux liens déjà établis par sa maison mère, le Groupe ARP.

Pour les investisseurs, ce statut assure avec Beefordeal une plus grande transparence des offres ainsi que des procédures de contrôle renforcées et régulièrement mises à jour par la plateforme. En outre, il permet la mise en place de services complémentaires telle que la gestion de portefeuille de prêt, une gestion fiscale individualisée, des recommandations personnalisées selon la catégorie d'investisseur concernée et offre également aux investisseurs non avertis, un délai de rétractation de 4 jours après l'investissement...