Beau succès pour le FCPR Entrepreneurs & Immobilier d'Entrepreneur Invest !

(Boursier.com) — Entrepreneur Invest, société de gestion spécialisée dans le financement des PME de croissance, tient à manifester plus que jamais son soutien aux entrepreneurs, aux entreprises et aux investisseurs. Dans ce contexte inédit, les dirigeants et toutes les équipes d'Entrepreneur Invest soulignent leur ambition de poursuivre cette mission d'investisseur-accompagnateur auprès des entrepreneurs. Preuve de cet engagement réaffirmé, Entrepreneur Invest, a innové sur le marché français du financement, de l'épargne et de l'investissement, en lançant une première en 2020 : le FCPR Entrepreneurs & Immobilier, qui est un fonds perpétuel, complément de financement pour les promoteurs et marchands de biens. Près de 3 ans après son lancement, le fonds a dépassé le seuil des 100 millions d'euros d'actifs.

Dans un contexte chahuté d'inflation croissante et de hausse importante des taux, les coûts de construction ont commencé à baisser partout en Europe. Les marchés immobiliers ont fait face à un ralentissement du rythme de commercialisation des projets financés et des ventes de logements.

Toutefois, la stabilité globale des prix dans le secteur résidentiel, en particulier dans les pays où le fonds investit (France, Europe du Nord, Luxembourg...) et la présence d'investisseurs institutionnels étrangers dans ces pays où les taux immobiliers sont variables, impactent peu les projets financés par le fonds d'Entrepreneur Invest dans la mesure où ils ont des marges importantes et qui sont supérieures à celles constatées pour le marché français.

Le marché français où les emprunts se font à taux fixes a ralenti au cours du deuxième semestre 2022. Entrepreneur Invest a cependant financé plusieurs projets dans des régions (PACA, Sud-Ouest) qui prouvent leur dynamisme et leur résilience, d'autant plus que les populations seniors ou CSP+ auxquelles s'adressent ces projets sont moins sensibles à la hausse des taux.

Un fonds innovant et perpétuel dédié à la promotion immobilière

Lancé en juillet 2020, le fonds obligataire FCPR Entrepreneurs & Immobilier a pour objet de financer des projets immobiliers en France et en Europe du Nord. Il compte désormais près de 20 opérateurs et plus de 60 projets financés dans 7 pays en Europe répartis sur 30 lignes obligataires. Ceci en fait un portefeuille très diversifié en termes géographiques comme en nombre de projets et d'opérateurs.

Accessible dès 1.000 euros avec un engagement de détention de 3 ans, l'objectif de distribution est de 4% avec un rendement global de 6% annuel. Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier a été notamment construit pour être moins impacté par la conjoncture qu'un fonds daté tout en bénéficiant d'une diversification rapide et se cumulant avec les années pour atténuer l'impact des éventuels retards chantiers.

Entrepreneur Invest s'appuie en effet sur un pool de promoteurs et de marchands de biens qui favorise les partenariats de longue durée et un flux régulier de nouveaux projets diversifiés. Ces promoteurs sont sélectionnés sur la base de leur santé financière, garantie de solidité, mais aussi sur leur expérience et la diversification dans le développement de leurs projets.

Par ailleurs, Entrepreneur Invest, attentif aux enjeux de transition énergétique, souhaite davantage promouvoir les opérations financées neutres en carbone ou qui s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire. Ainsi, un programme immobilier résidentiel à Saint-Maur-des-Fossés en Île-de-France prévoit la construction de logements autour d'un jardin légumier dont les 12 tonnes de production annuelles alimenteront un commerce de proximité et un restaurant en circuit court.

Un bilan prometteur à la hauteur des ambitions d'Entrepreneur Invest

Au cours de l'année 2022, le FCPR Entrepreneurs & Immobilier a enregistré une performance comprise entre +5,72% et +6,45% selon la catégorie de parts. Le coupon a été à la hauteur des promesses en 2022 comme en 2023 avec plus de 4% distribué en avril 2023. Cette performance est la conséquence d'un taux de déploiement plus important et d'une hausse du taux de rendement obligataire moyen du fonds.

La majorité des projets du fonds sont à dominante résidentielle ou mixte et de taille intermédiaire dans des territoires dynamiques (villes d'Europe du Nord, littoraux français), qui sécurisent leur attractivité. Plus de 40% des projets financés se situent en France, et près de 20% au Luxembourg.

L'équipe d'Entrepreneur Invest souhaite poursuivre cette belle performance en renforçant les suretés et en déployant davantage de projets afin de protéger au maximum le capital des investisseurs...