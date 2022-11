BearingPoint accélère sa croissance dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs

(Boursier.com) — BearingPoint , cabinet de conseil en management et technologies européen, annonce aujourd'hui son intention d'acquérir le cabinet de conseil Levo Consultants, spécialisé dans le secteur des services financiers.

Créé en 2018, Levo Consultants offre à ses clients des secteurs de l'Assurance, la Banque et la Gestion d'Actifs un savoir-faire et un niveau de séniorité très élevés. Sa singularité réside notamment dans le parcours de ses consultants expérimentés, dont plus de la moitié a exercé des responsabilités opérationnelles et/ou de direction dans sa carrière.

Ses domaines d'excellence sont au coeur des préoccupations actuelles des acteurs du secteur : Stratégie, Gouvernance et Efficacité opérationnelle, Finances, Risques &Conformité, Expérience & Relation Client, Data & IA, Transformation RSE et à impact.

Pour BearingPoint, cette acquisition marque une étape supplémentaire dans son ambition d'accompagner la croissance des acteurs bancaires et assuranciels, incarnée par le plan stratégique de BearingPoint à horizon 2025. Les nombreuses synergies envisagées avec Levo Consultants permettront d'aborder les clients avec une offre et des équipes renforcées.

Pour Axelle Paquer, présidente de BearingPoint France, Belgique, Luxembourg et Afrique : "Le rapprochement des équipes de Levo Consultants avec BearingPoint a été une évidence : complémentarité des savoir-faire et des portefeuilles clients, adéquation culturelle et stratégique et surtout l'envie d'avancer ensemble. Notre empreinte européenne bénéficiera certainement de la séniorité des consultants de Levo".