Beanstock annonce une levée de 12 millions d'euros

(Boursier.com) — Beanstock , la plateforme française d'investissements locatifs qui permet aux particuliers d'acheter et de gérer des biens en ligne, annonce aujourd'hui une levée de 12 millions d'euros en série A, menée par 360 Capital, en plus de trois nouveaux contributeurs internationaux : Entrée Capital, PropTech1 et FJ Labs.

Grâce à ce nouveau tour de table, Beanstock va consolider sa croissance en France, poursuivre le développement technologique de sa plateforme et s'étendre dans plusieurs marchés européens.