BDL Capital management enregistre une collecte nette de plus de 240 ME au premier trimestre 2022

(Boursier.com) — La société de gestion BDL Capital Management annonce avoir enregistré une collecte nette de plus de 240 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2022, ce qui porte les encours gérés à plus de 2,5 milliards d'euros à fin mars 2021.

Une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l'international...

Une collecte portée par l'ensemble de la gamme

L'ensemble des quatre fonds de BDL Capital Management a connu une collecte nette positive ce premier trimestre 2022. Les fonds BDL Convictions et BDL Rempart se sont particulièrement distingués par leur forte collecte.

La collecte a été solide à la fois auprès de la clientèle institutionnelle de BDL Capital Management et de la clientèle de particuliers intermédiée (partenaires CGP), montrant tout l'intérêt que portent les investisseurs à une gestion fondée sur des convictions fortes à un moment où la valorisation des marchés financiers et leur regain de volatilité incite à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L'analyse fondamentale basée sur un stock picking de qualité n'a jamais été aussi importante.

Le fonds long/short BDL Rempart a ainsi réussi à générer une performance positive (+2,8%) au 31/03/2022 versus -0,1% pour son indice de référence, l'ESTER. Quant à BDL Convictions, il a surperformé de 0.7 point son indice de référence, le STOXX 600, sur le premier trimestre.

Le renforcement des équipes commerciales en France avec le recrutement de 3 personnes et d'une responsable Service Clients a permis d'accompagner cette dynamique de collecte.

BDL Capital Management a également renforcé son équipe de gestion avec l'arrivée d'un analyste sur les secteurs automobiles & industriels ainsi qu'une analyste transverse sur les enjeux de l'ESG, ce qui porte l'équipe de gestion à 14 analystes.

Les encours hors France représentent un tiers des actifs sous gestion grâce notamment aux équipes à Genève et au nouveau bureau présent à Madrid.