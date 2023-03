BDL Capital Management affiche 3 milliards d'euros d'encours sous gestion

(Boursier.com) — BDL Capital Management passe un cap et affiche 3 milliards d'euros d'encours sous gestion, dont 1 milliard d'euros pour son fonds Long/Short BDL Rempart.

La collecte a été particulièrement remarquable sur le fonds Long/Short BDL Rempart qui franchit à nouveau la barre de 1 milliard d'euros d'encours sous gestion.

La collecte a été soutenue à la fois auprès de la clientèle institutionnelle de BDL Capital Management et de la clientèle de particuliers intermédiée (partenaires CGP), montrant tout l'intérêt que portent les investisseurs à une gestion fondée sur des convictions fortes.

Le maintien de la politique de restriction monétaire des banques centrales dans un contexte inflationniste durable, la forte dispersion des valorisations entre les pays comme les secteurs, incitent à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L'analyse fondamentale basée sur un stock picking de qualité n'a jamais été aussi importante.

BDL Capital Management, société de gestion française et indépendante compte 16 analystes/experts sectoriels qui réalisent plus de 1.000 visites d'entreprises par an.

BDL Capital Management gère aujourd'hui 3 milliards d'euros sur 3 stratégies :

-La gestion fondamentale, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d'historique.

-La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.

-La gestion labellisée ISR avec le fonds multithématique BDL Transitions, lancé en 2019.

"Nous vivons une période particulièrement favorable à la gestion fondamentale. Les multiples de valorisation des marchés européens reviennent sur leur moyenne historique mais de nombreuses dispersions restent extrêmes. Dans ce contexte inflationniste durable, les réajustements nécessaires, après toutes ces années de distorsions monétaires ne sont, selon nous, pas terminés" souligne Hughes Beuzelin, Associé Fondateur de BDL Capital Management.

"Notre approche de conviction, renforcée par nos contacts fréquents avec les entreprises de nos portefeuilles, et couplée au perfectionnement de notre outil de notation interne sur l'ESG, nous permet une analyse fine du marché et de pouvoir tirer notre épingle du jeu" ajoute-t-il.