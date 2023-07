BCGE France augmente son capital social et renforce sa gouvernance et ses équipes

(Boursier.com) — La Banque Cantonale de Genève France annonce l'augmentation de son capital social à 50 millions d'euros et les nominations de Mme Sophie Sabran en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance de BCGE France et de M. Pierre-Olivier Vialla au poste de Directeur de la Gestion Privée France et Membre du Directoire au 1er juillet 2023.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 mai 2023, la Banque Cantonale de Genève France a pris la décision stratégique de porter son capital social de 30 à 50 millions d'euros par incorporation de réserves.

Au 31 mars 2023, les fonds propres de BCGE France s'élevaient à 119 millions, renforçant ainsi une position financière solide et sa capacité à investir dans son développement.

A cette occasion, Sophie Sabran a été nommée Membre du Conseil de surveillance de BCGE France. Sophie Sabran dispose de plus de 40 ans d'expérience dans des fonctions juridiques et financières, dans le secteur bancaire, l'industrie, les services et l'immobilier. Elle a notamment travaillé de 2010 à 2022 pour la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, occupant notamment les postes de Secrétaire Générale et de Directeur Contentieux et Affaires Spéciales. Précédemment, elle avait exercé pendant 10 ans diverses responsabilités (Secrétaire Générale, Directeur des Affaires Juridiques, Directeur d'Agences, Directeur de Groupe) au sein de la Banque Rhône-Alpes (Groupe Crédit du Nord). Sophie Sabran est titulaire d'une maîtrise en Droit des Affaires et du titre d'Avocat au Barreau de Lyon, et a également obtenu en 2023 le Certificat d'Administrateur de l'EM Lyon.

BCGE France renforce également son équipe opérationnelle avec la nomination de Pierre-Olivier Vialla en tant que Directeur de la gestion privée France et Membre du Directoire au 1er juillet 2023. Après plus de 12 ans passés au sein du groupe à Genève, Pierre-Olivier Vialla rejoint la direction de la filiale française, où il supervisera les activités de gestion privée auprès des clients français, en lien avec les équipes des bureaux de Lyon, Annecy et Paris. Pierre-Olivier Vialla est un professionnel expérimenté de la gestion de patrimoine. Il a notamment exercé au sein du Crédit Agricole des Savoie, et de HSBC en région Rhône Alpes avant de rejoindre la BCGE. Il est notamment diplômé du Master en Gestion de Patrimoine de l'Université de Droit et Sciences Economiques de Clermont-Ferrand, et de l'Idrac Lyon.