b:bot lève 20 ME pour révolutionner le recyclage du plastique à l'échelle mondiale

(Boursier.com) — L 'avenir du recyclage du plastique vient de faire un bond en avant avec la levée de plus de 20 millions d'euros réalisée par b:bot, la start-up française qui allie l'Intelligence Artificielle et la robotique pour faire du recyclage une partie intégrante de notre quotidien.

Eiffel Investment Group, par le biais de son fonds Eiffel Essentiel, dédié à l'accompagnement des champions européens de la transition énergétique et écologique ainsi que le Crédit Agricole Normandie-Seine Participations, actionnaire historique, soutiennent cette vision en apportant les fonds nécessaires pour accélérer l'expansion internationale de b:bot.